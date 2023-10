Migranti trattenuti | un altro giudice di Catania dispone l' immediato rilascio

Leggi su agi

(Di domenica 8 ottobre 2023) AGI - Ilnon convalida. Sono sei i provvedimenti di trattenimento disposti dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, per i quali stamattina si sono svolte le convalide presso il Tribunale ordinario di, sezione speciale Immigrazione. Ilchiamato a pronunciarsi è Rosario Maria Annibale Cupri, che al termine delle udienze si è riservato. Un pomeriggio di attesa per l'esito che è arrivato dopo le 20: ilha disposto l'dei sei cittadini tunisini, richiedenti protezione internazionale. Come noto, la norma attuale prevede il trattenimento presso un centro - in questo caso la nuova struttura di Modica - del richiedente asilo/protezione che provenga da un cosiddetto paese sicuro (e la Tunisia rientra nel novero dei paesi sicuri). Entro 28 ...