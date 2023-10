Michelle Hunziker a Verissimo | la carriera | la separazione da Tomaso Trussardi e l' emozione di essere nonna

a Verissimo ha parlato di come il nipotino, il piccolo Cesare abbia dato a tutti, in famiglia, una nuova energia. Laha detto che è un vero e proprio miracolo e che è il ...Si riconoscono, tra gli altri, Paolo Bonolis, Gerry Scotti,e ovviamente sul lato di sinistra Ilary Blasi . Non ci sarebbe nessuna notizia da dare su di lei, a parte la questione ...

Renato Zero, Ilary Blasi e Michelle Hunziker si scatenano alla festa per i 60 anni del regista Roberto Cenci Corriere TV

Ilary Blasi alla festa con Michelle Hunziker: il suo orologio-serpente vale oltre 13mila euro Stile e Trend Fanpage

Era il 2005 e Michelle Hunziker e Gerry Scotti divertivano grandi e piccini al timone di Chi ha incastrato lo zio Gerry.Michelle Hunziker ospite a Verissimo cocnederà alla conduttrice Silvia Toffanin un'inedita anticipazione sui suoi prossimi progetti televisivi, parlando anche dei ...