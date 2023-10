Meteo prossima settimana | ancora caldo in attesa della pioggia

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 8 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sole,, temperature oltre i 30 gradi a ottobre: anche l’inizioin Italia propone untipico dell’estate, che non concede tregua nemmeno oggi. Il quadro però sta per cambiare, con l’ingresso dell’autunno atteso per metà mese e con l’arrivo. I riflettori sono accesi su cicloni provenienti dall’Oceano Atlantico, destinati a portare precipitazioni prima sull’Europa Occidentale e poi sul bacino del Mar Mediterraneo. Nei prossimi giorni il quadroapparirà più definito, ma per adesso la situazione appare cristallizzata con condizioni tipicamente estive. L’anticiclone continua a dominare la scena sull’Italia e sull’intera Europa Centrale, il sole non è minimamente insidiato e le ...