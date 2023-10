Meteo | Mario Giuliacci lancia l' allarme sull' autunno | Situazione drammatica | scoprilo qui

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi Notizie Il famosorologoha un messaggio per te: "Non aspettarti l'in fretta!" Sì, hai capito bene. Nonostante siamo già ad ottobre, l'pare ancora molto lontano. Ma perché sta succedendo tutto questo? Ecco cosaha da dire su questainaspettata. Unche non arriva I metereologi sono in. Le temperature di questi giorni sono molto più alte del solito e non sembra che l'abbia intenzione di fare il suo ingresso a breve. Anzi, sembra proprio che stiamo vivendo una sorta di prolungamento dell'estate, con temperature che superano abbondantemente i 30 gradi. Lain Europa E non si tratta solo di un fenomeno ...