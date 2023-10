(Di domenica 8 ottobre 2023) Le parole di Maurodurante il prepartita trae Fiorentina, match valevole per l’ottava giornata di campionato Intervistato da Dazn prima del match allo stadio Diego Armando Maradona, Mauro, direttore sportivo delha parlato così della sua squadra. Sull’inizio di stagione delL’inizio del campionato è servito da rodaggio alla squadra che ha dovuto apprendereconcetti e ha cambiato allenatore. Abbiamo avuto qualche battuta d’arresto e qualche piccolo incidente di percorso ma la squadra ha avuto comunque una crescita costante. SuiNatan? Ha avuto un ottimo impatto e non mi sorprende che stia rendendo così bene. Istanno facendo molto bene e tutti i ...

... non è facile subentrare e far mantenere lavincente. Non nascondo la mia non predilezione ... Ha al suo fianco anche un esperto come". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ......Il Napoli è stato messo a disagio nell'espressione del suo calcio! Se da campione inmi ... Ciononostante, con tutto il rispetto per Mauro, per cui nutro grande considerazione, sono ...

Meluso carica il Napoli: cosa ha detto sui nuovi acquisti Spazio Napoli

Napoli, Meluso: 'Osimhen Ama questa maglia, ora ci mettiamo tutto ... Calciomercato.com

I partenopei rischiano di perdere il titolo di campioni d'Italia a solo una stagione dalla vittoria. Il campionato sembra aperto a qualsiasi scenario Un ...Passo al Pisa un po’ inaspettatamente, negli ultimi giorni di mercato. Non era una mia volontà. Dal primo giorno in cui Meluso è arrivato allo Spezia voleva mandarmi via, mi conosceva ma aveva deciso ...