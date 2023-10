(Di domenica 8 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Una lunga conversazione telefonica per ribadire piena solidarietà. Giorgiaha chiamato il premier israeliano Benjaminper manifestare la ...

Giorgiaha chiamato il premier israeliano Benjamin Netanyahu per manifestare la condanna ferma per gli attacchi, sottolineare la vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai ferit i.... semplificando, sidire che il singolo magistrato è schierato contro. L'ho fatto anche in ... ma che è stato criticato aspramente sia dal Presidente del Consiglio, Giorgia, che dal ...

Meloni sente Netanyahu: piena solidarietà per gli attacchi Agenzia askanews

Meloni sente Netanyahu: 'Noi con Israele' TGLA7

E' quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il colloquio tra la premier e il Presidente israeliano ...Giorgia Meloni ha pubblicato sui social un video che immortala un gruppo di militanti che si stava dirigendo alla manifestazione della Cgil a Roma ...