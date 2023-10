Meloni posta su X un video in cui alcuni militanti Cgil gridano insulti sessisti contro di lei “Landini e la sinistra cosa ne pensano?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, hato su X ungirato nella metropolitana di Roma in cui alcune persone che identifica come manifestanti della, scesa sabato in piazzail governo, intonano coridi lei. “Ho sempre rispetto del dissenso“, commenta, “ma mi piacerebbe saperele esponenti delladi questi ‘slogan politici’ didella. E mi piacerebbe saperene pensa il segretario Maurizio, con la sua morale sempre pronta per gli altri”. Molti parlamentari di Fratelli d’Italia stanno commentando il. “La dirigenza ...