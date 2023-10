Meloni | il video degli insulti sessisti | ecco gli “slogan politici” dei militanti Cgil

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 8 ottobre 2023) La solita sinistra della doppia morale. La premier Giorgiaha pubblicato sui social unche immortala un gruppo didellache si stava dirigendo alla manifestazione di ieri a Roma. Il coro parla da solo: "Laè una pu***na", ripetono all'unisono i manifestanti del sindacato applaudendo. "Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi '' di alcunidella. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri", scrive su Facebook il presidente del Consiglio.Parole alle quali il leader sindacale non ha replicato per quasi tre ore, per poi dichiarare: "Non ...