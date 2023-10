Melchiorre Gioia | la statistica applicata all’economia

Leggi su quifinanza

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nato nel 1767 e deceduto nel 1829,è stato un economista, politico e intellettuale di grande fama. Al suo tempo è stato considerato il grande “restauratore” delle scienze economiche, così come “l’instauratore” di quelle statistiche. Nel 1807 venne nominato direttore dell’istituendo Ufficio didel Regno, salvo poi subire un gravoso esonero un anno dopo, considerando le sue dure critiche all’establishment napoleonico. Con l’avvento della Restaurazione, però, ha saputo imporsi nel mondo intellettuale lombardo. Ne è stato uno dei principali esponenti e proprio in questa fase, a partire dal 1815, pubblicò i suoi maggiori trattati, come la Filosofia della, del 1826. Un volume che non rappresentò però di certo il suo primo approccio alla materia economica. A Milano, nel 1802, apparve di ...