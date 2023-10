Medio Oriente | Meloni a Netanyahu “L' Italia è al fianco di Israele”

(Di domenica 8 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Premier dello Stato d'Benjamin. Secondo quanto rende noto Palazzo Chigi,ha ribadito “la piena solidarietà del Governono per gli attacchi subiti e la vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai feriti. Il Governo lavorerà con i partner internazionali per coordinare il sostegno. L'è aldel popolo israeliano in questo difficile momento”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

