Max Verstappen III | esempio di teoria del flusso

(Di domenica 8 ottobre 2023) Per dire quanto sia stato inaspettato questo titolo, eufemismo, basti pensare che alla vigilia non c'è stato nemmeno bisogno del solito specchietto: "Maxcampione in Qatar se..." . Perché ...

Per dire quanto sia stato inaspettato questo titolo, eufemismo, basti pensare che alla vigilia non c'è stato nemmeno bisogno del solito specchietto: "campione in Qatar se..." . Perché pure la matematica non trovava altre vie per essere complicata: bastavano tre punti. Figurarsi se non gli prendeva subito,, quei tre punti. Tre, ma ...Non pago del titolo conquistato al sabato,ha vinto anche il GP del Qatar , portando a casa l'ennesimo successo stagionale. Doppio podio per la McLaren con Piastri davanti a Norris, 5° posto per Leclerc. Partenza: harakiri ...

