Maurizio Piccirilli ha presentato il libro “Carabinieri Kaputt!” a Spazio5

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si è svolta sabato 7 ottobre aa Roma (via Crescenzio 99d) la presentazione deldi” Nuova edizione (Edizioni All around). L’autore ha dialogato con Francesca Ripanti di Pxil (Pazzi per i libri) del suoche narra la vicenda italiania, poco conosciuta, della deportazione in massa deidi stanza a Roma. Tutto ebbe inizio con l’ordine emanato dal Ministro della difesa della Repubblica sociale, generale Rodolfo Graziani, che intimò aidi rimanere confinati nelle caserme e di consegnare le armi. In questo modo, la mattina del 7 ottobre 1943, le SS, la milizia tedesca, riuscirono a catturare 2.000e a deportarli nei campi di ...