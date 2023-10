Matteo Salvini deve tacere | lo sfregio gratuito da Massimo Gramellini | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) La trasmissione si chiama In altre parole, la conduce il sabato serasu La7 ma le "parole" e le riflessioni restano sempre le stesse che, da anni, il giornalista e i suoi ospiti ci offrono in tv. In estrema sintesi? Dar contro al governo. Ospite in studio ecco Pietro Sermonti. Si parla della strage di Mestre e di quanto sottolineato da, ossia la possibilità che le batterie elettriche del bus possano aver giocato un ruolo nella tragedia. E così ecco chesi rivolge a Sermonti chiedendo: "Che cosa avrebbe dovuto fare il ministro dei Trasporti di fronte a una tragedia con 21 vittime?". "Ah proprio così facile?", replica l'attore. "Te l'ho alzata", sghignazza. Dunque la risposta: "Forseanche un po'. Però ...