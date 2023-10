Mattarella | “Morire sul lavoro è scandalo inaccettabile per Paese civile”

Leggi su giornaledellumbria

"L'intollerabile e dolorosa progressione delle morti e degli incidenti sul lavoro sollecita una urgente e rigorosa ricognizione sulle condizioni di sicurezza nelle quali si trovano a operare i lavoratori. Morire in fabbrica, nei campi, in qualsiasi luogo di lavoro è un dramma per un Paese, un fardello insopportabile per le nostre coscienze, soprattutto quando dietro agli incidenti si scopre la mancata o la non corretta applicazione di norme e procedure". Lo ha sottolineato in una dichiarazione il capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della 73ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti. Il presidente della Repubblica ribadisce con forza che "la sicurezza non è un costo, né tantomeno un lusso: ma ...