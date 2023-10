Matej Mohoric vince i Mondiali Gravel! Attacco da lontano | van Aert sprofonda Velasco 7°

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha vinto il Mondiale Gravel, attaccando fin dalle prime battute insieme a Connor Swift e a Florian Vermeersch, restando poi da solo nella parte finale di gara e trionfando con 43 secondi di vantaggio sul secondo classificato. Lo sloveno ha dimostrato ancora una volta il proprio feeling con le strade bianche e con questo tipo di bicicletta che sta prendendo sempre più piede. La seconda edizione della kermesse iridata, andata in scena attorno a Treviso, ha visto il sigillo del 28enne in forza alla Bahrain-Victorious. Il balcanico vanta 23 vittorie da professionista su strada, tra cui spiccano la Milano-Sanremo del 2022 e un successo di tappa in tutti i Grandi Giri (Vuelta di Spagna 2017, Giro d’Italia 2018, Tour de France 2023). Alle spalle disi sono piazzati il belga Florian Vermeersch e il ...