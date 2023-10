Masters 1000 Shanghai | Korda sorprende Medvedev | il russo fuori al terzo turno

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dopo la sconfitta in finale a Pechino contro Sinner, Daniilsi ferma alaldi. Sebastianha battuto il7-6(8) 6-2. Il primo set è equilibrato:vince il 74% dei punti con la prima, mentresi spinge fino al 92%. I turni di servizio sono regolari e al tie break è lo statunitense ad imporsi 10-8. Nel secondo setcancella una palla break in apertura e strappa subito il servizio alla prima chance a disposizione. Poi conferma il vantaggio e infila un altro break nell’ottavo game per il definitivo 6-2. “Abbiamo giocato davvero un bel tennis fin dall’inizio”, ha detto. “Abbiamo avuto degli scambi lunghi. Sono ...