Masseria Venditti | “Il primo vino biologico e senza solfiti”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nicola: “Mio padre ha innovato, io ho continuato ed i miei figli apriranno al modo” I primi in Campania a produrre il, tra i primissimi a livello nazionale a fare viniaggiunti e la prima azienda a produrreDoc in provincia di Benevento. Tutto questo è la, nata nel 1595 e portata avanti da Nicola, 65 anni sposato e con due figli che collaborano con lui in azienda. «Abbiamo iniziato a produrreimbottigliato in seguito al periodo dell’austerity del 1963 quando fu vietata la circolazione dei mezzi a motore di domenica a causa di una grande crisi del petrolio a livello internazionale». Questa cosa cambiò la vita della famiglia ...