Maria Callas | nel biopic con Angelina Jolie anche tre grandi star italiane

Pare sia stata ufficialmente fissata la data di inizio delle riprese di Maria , il biopic sulla Callas con Angelina Jolie come protagonista. Il ...

Una sera all’opera senza spostarsi dal salotto. Giovedì 21 settembre, su Rai 5, andrà in onda La traviata di Giuseppe Verdi nella spettacolare ...

L’appuntamento è per metà ottobre a Budapest. Su ...

Regista per la serie tv L'arte della gioia , attrice nel biopicdi Pablo Larraín . Nel film sulla cantante lirica(interpretata da Angelina Jolie), Valeria Golino vestirà i panni della sorella maggiore della soprano, Yakinthi , nota come Jackie. Secondo la sinossi del film,"racconta la ...Sarà suggestivo e importante scoprire valorose scienziate misconosciute, ripercorrere la vita dio i luoghi di Adelaide Ristori, entrare nei monasteri femminili o alzare lo sguardo per ...

Valeria Golino nel cast del biopic di Pablo Larraín su Maria Callas Sky Tg24

Su RTC oggi alle 11.05, da non perdere la voce di Maria Callas in un recital in studio al tempo degli esordi, nel 1949, Rai Torino diretta da Arturo Basile: la universale "Casta diva" di Bellini ...Montblanc Muses Maria Callas Special Edition: la nuova stilografica e penna a sfera che rende omaggio alla leggendaria icona culturale.