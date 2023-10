Marelli | «Errore grave di Piccinini Ha fermato il gioco per espellere Martinez»

(Di domenica 8 ottobre 2023) Luca, commentatore arbitrale di DAZN, ha parlato dell’arbitraggio di Marcoin Genoa-Milan di ieri sera Luca, commentatore arbitrale di DAZN, ha parlato dell’arbitraggio di Marcoin Genoa-Milan di ieri sera. PAROLE – «averilper. Andava espulso, ma non c’era nessuno in porta e Leao aveva il possesso del pallone».

