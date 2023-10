Marano | padre e figlio passeggiano in strada | arrestati dopo un controllo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lo spaccio di droga era una tradizione di famiglia.sono stati sorpresi a vendere sostanze stupefacenti ine sono stati. A finire in manette Valentino Esposito e suo, 16anni appena.sorpresi a spacciare in: in manette I due familiari erano in, in via L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

e figlio pusher. Si potrebbe definire attività a conduzione familiare quella condotta da un uomo e da suo figlio di 16 anni. I due sono stati individuati in via Paolo Borsellino, a, e il ...I due erano in via Paolo Borsellino, a, e il loro atteggiamento sospetto ha fatto scattare ... Ilsi trova ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il figlio, invece, si sono aperte le ...

Marano, arrestati padre e figlio 16enne con hashish e marijuana ilmattino.it

Padre e figlio 16enne pusher: entrambi arrestati a Marano di Napoli Il Gazzettino Vesuviano

Erano in via Paolo Borsellino e il loro atteggiamento è risultato sospetto per i Carabinieri. Addosso 34 dosi di marijuana e 13 stecchette di hashish ...Qualcuno la definirebbe attività a conduzione familiare, altri un momento padre-figlio da incorniciare. I carabinieri la pensano diversamente perché la storia di Valentino Esposito ...