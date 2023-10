Manifestazione choc in Germania | sostegno ad Hamas e odio su Israele

(Di domenica 8 ottobre 2023) Manifestazioni adie controsi sono svolte in diverse città europee e non solo. Si è arrivati a scontri tra manifestanti e agenti di polizia a Berlino, dove ieri sera un gruppo di persone, circa un centinaio, ha inneggiato alla violenza controe gli ebrei. La polizia è intervenuta isolando la Sonnenalee, mentre sono caduti nel vuoto gli appelli a non mascherarsi e ad astenersi da slogan di. Gli scontri sono iniziati con il lancio di pietre contro i poliziotti, mentre un'auto della polizia è stata distrutta. La situazione è tornata alla normalità dopo le due di notte. Bandiere palestinesi e musica a Londra, dove una decina di manifestanti hanno inneggiato alla violenza die condiviso i video sui social. La polizia metropolitana ...

Manifestazioni a sostegno di Hamas e contro Israele si sono svolte in diverse città europee e non solo. Si è arrivati a scontri tra ...