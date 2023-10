Manchester City | Guardiola | “Non dobbiamo pensare al titolo | i ragazzi hanno dato tutto”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilperde per 1-0 in casa dell’Arsenal. La porta della squadra di Pepviene violata da Martinelli all’86’, primo e unico gol della partita. Ilperde così una posizione in classifica generale e scivola terzo, ma il tecnico della squadra inglese rincuora gli animi: “Sono grato ai“, ha detto. “So quanto sono delusi perché non sono abituati. È il calcio, succede. Nonvincere la Premier League. Nessuna squadra ha mai vinto quattro Premier League di fila. Siamo indietro ma è ottobre, la stagione è lunga. Abbiamo calciatori che stanno tornando e cercheremo di battere i prossimi avversari, come Brighton e United“. SportFace.