Maignan-Zangrillo | alta tensione | il botta e risposta dopo Genoa-Milan | FOTO

(Di domenica 8 ottobre 2023) La giornata del campionato di Serie A ha regalato il blitz delsul campo del, la sfida si è conclusa sul punteggio di 0-1 con un gol nel finale di Pulisic. La gara ha fatto discutere anche per l’uscita pericolosa del portiere, sanzionata con il cartellino rosso. L’episodio ha scatenato la furia di Alberto, presidente del. “La sua uscita? Da medico la definisco assassina, ma fa niente. Va bene così. Il mondo del calcio è sempre più iniquo. La fanno da padrone sempre gli stessi. Vediamo quante giornate gli daranno”, le parole del post-partita. Leggi anche Serie A, espulsione: uscita killer, Giroud va in porta e salva il risultato ...

