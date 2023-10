Mafia | Procuratore Palermo | ' Meglio non toccare il codice antimafia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023), 8 ott. (Adnkronos) - "Noi oggi abbiamo un sistema antiche in questi anni si è affinato, in particolare nella lotta e al contrasto a Cosa nostra. Lache fin qui conosciamo, quella violenta e criminale dei corleonesi, dopo l'arresto di Messina Denaro, sicuramente non c'è più. Oggi Cosa nostra si nuove su tre linee di indirizzo. La prima è quella di ricostituire i propri vertici. Ed è legata alla situazione economica: non e' ricca come lo era in passato. E il sistema migliore e' investire sul traffico di stupefacenti. La presenza dei territori continua a essere pervasiva e a controllare pesantemente la condizione economica dei luoghi in cui agisce". Lo ha detto ildella Repubblica di, Maurizio de Lucia, partecipando al dibattito 'Laha ...