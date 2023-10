Mafia | Presidente Antimafia Ars | ' Codice appalti ha spinta criminogena'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Palermo, 8 ott. (Adnkronos) - "Ilvarato sugliha una, tenderà a far commettere reati agli amministratori per paura della firma o delle intimidazioni, ma con la storia che ha la Sicilia che ha avuto personaggi come Angelo Siino che stabiliva fuori dalle stazioni appaltanti quali ditte dovevano vincere la gara come si può accettare unche non ammette gare ma inviti? In una terra come la Sicilia vuol dire fare il 'tavolino' permanente". Lo ha detto ildella Commissione regionale antiall'Ars Antonello Cracolici intervenendo alla Festa dell'Unità. "Proporrò alla commissione regionale Antidi adottare una buona prassi per le stazioni appaltanti per determinare un ampliamento e una reale ...