Ma quale sessismo Le verità dell' arbitro Sacchi e dell' assistente sulla stretta di mano

(Di domenica 8 ottobre 2023) L'e la guardalinee Di Monte smontano il caso: non si è trattato di un gesto di. Intanto l'Aia ha fermato per un turno il fischietto di Macerata

È Francesca Di Monte, l'assistente allal'arbitro Juan Luca Sacchi non ha stretto la mano , a ...L'assistente di gara scende nel dettaglio di quei momenti per smontare ogni accusa diche,...Francesca Di Monte, l'assistente allal'arbitro Sacchi non ha stretto la mano, racconta all'ANSA la sua verità, che coincide con quella del direttore di gara: "Con lei ho un rapporto splendido, ...

Arbitri: Di Monte, 'Sacchi Caso montato,ma quale sessismo.. Agenzia ANSA

"Ma quale sessismo...". Le verità dell'arbitro Sacchi (e dell'assistente ... ilGiornale.it

La guardialinee di Lecce-Sassuolo, al centro di una polemica che ha coinvolto l'arbitro Sacchi, chiarisce la vicenda ai microfoni dell'ANSA ...L'attaccante del Frosinone Matias Soulé, in gol anche oggi contro il Verona, è stato intervistato da Dazn: “Giochiamo ogni partita al massimo. Si tratta sempre di una finale per noi e cerchiamo sempre ...