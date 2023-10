Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso ulteriore sostegno a Israele in seguito agli efferati e spietati attacchi di Hamas. La Casa Bianca in una nota, senza dettagliare le misure, ha ...... hanno raccolto informazioni sugli indigeni, li hanno convertiti alla cristianitàun ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaks

M.O., Usa mostrano forza e sostegno a Israele, mandano navi e aerei Tiscali Notizie

Ucraina, arriva dall’Ue il maggiore sostegno economico. Usa aiutano per lo 0,33% del PIL Sky Tg24

Milano, 8 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso ulteriore sostegno a Israele in seguito agli efferati e spietati attacchi di Hamas. La Casa Bianca in una nota, senza ...L’inchiesta della polizia Usa è partita grazie alla segnalazione della madre del minore, preoccupata per il comportamento del figlio e per ...