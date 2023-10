(Di domenica 8 ottobre 2023) Ha chiesto al pubblico un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'attacco di Hamas in Israele. Lo scrittore israeliano, autore di romanzi di successo tra i quali "Tre Piani" e "La ...

Ha chiesto al pubblico un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'attacco di Hamas in Israele. Lo scrittore israeliano, autore di romanzi di successo tra i quali "Tre Piani" e "La simmetria dei desideri", è ospite del Wired Next Fest al Castello Sforzesco di Milano. Invitato per un talk dal titolo "La ...Ha chiesto al pubblico un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'attacco di Hamas in Israele. Lo scrittore israeliano, autore di romanzi di successo tra i quali "Tre Piani" e "La simmetria dei desideri", è ospite del Wired Next Fest al Castello Sforzesco di Milano. Invitato per un talk dal titolo "La ...

Eshkol Nevo parla al Wired Next Fest 2023 della guerra in Israele WIRED Italia

M.O:, Eshkol Nevo: sono devastato, ho pianto la morte di un amico - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 8 ott. (askanews) - "Non sono un analista politico, sono uno scrittore e un padre - ha sottolineato - Questa forma di terrorismo ...Milano, 8 ott. (askanews) - Ha chiesto al pubblico un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'attacco di Hamas in Israele. Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, autore di romanzi di successo t ...