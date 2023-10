Lunedì sciopero dei mezzi pubblici | martedì dei taxi | le proteste del 9 e 10 ottobre | a rischio bus | metro e tram

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si prevede un inizio settimana difficoltoso per la mobilità in Italia: per la giornata di9 è stato indetto dal sindacato Usb unonazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. A, mentre si attendono manifestazioni nelle principali città: da Roma a Napoli, scrive il Corriere della Sera, passando per Milano, Torino, Vicenza, Mestre, Perugia, Modena e Bari. E se Firenze si è sfilata dalla protesta, potrebbero esserci disagi nelle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa. «Una giornata di mobilitazione che vede gli autoferrotranvieri scendere nelle piazze e manifestare il loro dissenso – ha spiegato l’Usb -. Lorivendica salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che ...