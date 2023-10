Luna di miele finita per il centrodestra E il Pd giochi bene sul salario minimo Parla Diamanti

Leggi su formiche

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilgode ancora di buona salute ma ora riscontra le prime difficoltà sui temi legati all’economia reale. Dall’altra parte, al di là della convergenza sul tema del, non ci sono i presupposti per un’alternativa di governo. Ma al premier Giorgia Meloni “la comunicazione vittimistica non conviene e, soprattutto, non ne ha bisogno”. A dirlo a Formiche.net è il politologo e fondatore di You-Trend, Giovanni. Partiamo dal. L’opposizione ha trovato una quadra. Da questo tema-convergenza cosa nascerà? Penso sia un tema sul quale l’opposizione sta facendo una battaglia di concretezza. Quello delè un fronte molto sentito da un elettorato che a mio modo di vedere è anche superiore rispetto alle ...