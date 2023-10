Lukaku | «Tutti hanno parlato di me | io rispondo sul campo Sono un professionista»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 ottobre 2023)a fine Cagliari-Roma 1-4 ai microfoni di Dazn. Hai una media 0,83 gol a partita. «Non è la Roma di, è la Roma, dobbiamo migliorare ma stiamo crescendo, abbiamo un popolo intero dietro di noi». Condizione fisica «un, quest’estate miallenato, ho lavorato. Tantidi me. Io non parlo, lo dimostro in». «Mi trovo benissimo con Dybale, Paulo aiuta la squadra e mi aiuta tanto, peccato che si è fatto male oggi, è il più importante nella nostra rosa» «Con Mourinho abbiamo una relazione molto speciale, conosce la mia famiglia i miei figli e ha fiducia in me, è anche duro quando deve esserlo, è il modo migliore per crescere come giocatore». MOURINHO A FINE GARA A CAGLIARI Dybala. «Non c’è ottimismo, mi ...