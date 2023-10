Fiori d'arancio per Maura Nardi ed Emanuele Loati - un tempo Mauro e Adriana, prima del cambio di genere - che stamani si sono sposati a Recanati , in ...

Fiori d’arancio per Maura Nardi ed Emanuele Loati - un tempo Mauro e Adriana, prima del cambio di genere - che stamani si sono sposati a Recanati , ...

Fiori d'arancio per Maura Nardi ed Emanuele Loati - un tempo Mauro e Adriana, prima del cambio di genere - che stamani si sono sposati a Recanati , in ...

Fiori d’arancio per Maura ed Emanuele, i due coniugi hanno detto sì! Lui 36 anni e lei 41, si sono sposati sabato 7 ottobre, a Villa Anton a ...

... che con questo successol'allenatore bianconero con più successi nei derby, a pari merito con Giovanni Trapattoni: persono 13 in 17 gare con una media di 2,47 punti. Allegri, tra l'...Dieci anni dopo l'ultima volta Ranieri ritrova i giallorossi da avversari, stavolta guidando la Juventus: tre vittorie e un pareggio per. Poi nel 2009 Claudioper la prima volta ...

Lei diventa un uomo, lui una donna: il matrimonio a Recanati Sky Tg24

Lui diventa donna, lei diventa uomo: ora sono marito e moglie Perizona

L'arbitro Sacchi di Macerata finisce nella bufera social per non aver stretto la mano all'assistente Francesca Di Monte prima dell'inizio di Lecce-Sassuolo. I vertici arbitrali escludono comportamenti ...Mauro Nardi è diventata Maura e Adriana Loati è diventata Emanuele. E oggi si sono sposati, a Recanati, in provincia di Macerata. Si erano conosciuti quattro anni fa su un gruppo transgender di Facebo ...