Louis Vuitton SS24 | il viaggio temporale dell’abito

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dopo viaggi planetari alla ricerca di terre lontane dai paesaggi lunari,ritorna sulla Terra e riavvolge la propria storia per ritrovare quel principio creativo che ancora adesso è costudito negli spaziosi corredi di valigie della maison. In un cantiere scenografico, tra veli di plastica arancio che coprono le mura di quello che sarà il nuovo flagship store di Parigi,presenta la collezione, costruendo sull’idea dispaziale ei suoi look modernisti figli di quell’identità avventuriera che dalla fine dell’Ottocento anima la biografia del brand. Una biografia dedita ad una narrazione contemporanea, che non cede all’incombere dei tempi, ma nei quali, al contrario, agiatamente si muove....

Alicia Vikander non può fare a meno di Louis Vuitton : su ogni red carpet che calca, i suoi look portano la firma della maison francese. La ...

In una location austera ed avvolgente è andata in scena la collezione Louis Vuitton per la prossima primavera estate. Nicolas Ghesquière, direttore ...

... insospettiti dalle manovre azzardate, hanno intimato l'alt del veicolo in via Vittorio Veneto, rinvenendo sotto la sella un panetto di droga con impresso il marchio '''', pronto per ...Il panetto di cocaina, contenuto in un involucro con impresso il marchio '', avrebbe reso, con la sua vendita, circa 90mila euro. In giro con lo scooter e un panetto di cocaina nella ...

Borsa Theda Louis Vuitton sarà la it bag del 2024 Vogue Italia

Louis Vuitton: il video interattivo della sfilata SS24 la Repubblica

I militari, del Gruppo di Torre Annunziata, insospettiti dalle manovre azzardate, hanno intimato l'alt del veicolo in via Vittorio Veneto, rinvenendo sotto la sella un panetto di droga con impresso il ...Trasportava un panetto di cocaina contenuto in un involucro con il marchio Louis Vuitton. Stando alle stime fatte dal comando provinciale della Guardia di Finanza, quel chilo e passa di ...