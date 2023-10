Los Angeles Fc | l’autogol di Chiellini è da centravanti vero | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 8 ottobre 2023) Giorgioè sempre più protagonista in MLS, nel bene e nel male. L'ex Juventus è sceso in campo dal primo minuto nella sfida tra Austin e LosFc e il risultato di 2-4 ha dimostrato la superiorità in campo. I LosFc si confermano al secondo posto con 51 punti, ancora a 38 punti l'Austin Fc. Partenza sprint dei LosFc, in grado di portarsi sul risultato di 0-4 con i gol realizzati da Tillman, Bouanga (autore di una doppietta) e Olivera. Nel finale si registra la reazione dell'Austin Fc: al 75? Vaisanen si sblocca, in pieno recupero il clamoroso autogol di.