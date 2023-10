Livigno | va a comprare benzina e sigarette e mostra quanto ha speso | Differenze enormi col resto della Lombardia

(Di domenica 8 ottobre 2023)è zona franca, ovvero comune dove le attività commerciali non fanno pagare alcune imposte, prime su tutte l'IVA. In un periodo di forte inflazione come quello attuale, è più conveniente che mai spendere qui. Un cittadino italiano hato ledi prezzo perriguarda. I residentisanno bene cheè zona franca. Più precisamente, è considerata zona 'extradoganale' ai sensiLegge 17 luglio 1970, n. 516. Non tutti sanno, però, perché il comuneprovincia di Sondrio di circa 7.000 abitanti goda di questo privilegio. C'entra il fatto che fino ai primi anni '50, la località era totalmente isolata daldel ...

... Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno inaugurato la Fede Academy a. ... Dovei prodotti FIT. FE BY FEDE Per il momento sembrerebbe che la linea di bellezza sia in ...... Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno inaugurato la Fede Academy a. ... Dovei prodotti FIT. FE BY FEDE Per il momento sembrerebbe che la linea di bellezza sia in ...

Tirano: Presi alla dogana con 270 litri di gasolio comprato a Livigno in 11 taniche Prima la Valtellina