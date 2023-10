LIVE Sonego-Tiafoe 2-6 | 6-2 | 2-1 ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | giocatori in campo | si riparte

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.34 Ecco che tornano ini due. 06.32 Precedenti 2-1 per l’italiano. Quest’annoha affrontato sono i due Lorenzo,(a Miami) e Musetti (tre volte, 2-1 per l’USA il bilancio). 06.28 Tra poco dunque si tornerà inper la prosecuzione di questo incontro. Al primo turnosi è liberato senza troppi problemi dell’australiano Philip Sekulic per 6-3 6-2 mentreha avuto un bye. 06.22 Due parziali con un andamento simile. Nel primo l’americano ha preso un turno di servizio di vantaggio per poi replicare e chiudere 6-2. Con lo stesso punteggio ha replicato l’azzurro nel secondo, ottenendo il secondo break nell’ottavo gioco, che gli ha permesso di avere il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora match fermo per la pioggia Vantaggio Tiafoe: ancora in corridoio il dritto di Sonego 40-40 Esce il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 In rete la risposta di Tiafoe sulla seconda 40-30 Out il dritto di Sonego 40-15 Il passante di ...

L'ultimo italiano èil cui match contro Tiafoe è stato rinviato a domenica causa pioggia. Rivivi le gare degli azzurri.SEGUI ILDI- TIAFOE PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Tiafoe scenderanno in campo oggi (sabato 7 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della ...

LIVE Sonego-Tiafoe, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: match in ritardo per la pioggia OA Sport

Arnaldi al 3° turno, sospesa Sonego-Tiafoe Sky Sport

Le partite di Arnaldi, Sonego e Sinner a Shanghai, come tante altre gare del torneo, si possono seguire in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e NOW.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Esce il rovescio di Tiafoe 40-30 In rete la risposta di rovescio di Sonego sulla seconda di Tiafoe 30-30 In rete il dritto in difesa di Sonego sul rovescio ...