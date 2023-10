LIVE Sinner-Baez | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | il giovane argentino sulla strada verso gli ottavi

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Jannike Sebastian, valido per il terzo turno del Masters 1000 di. Non ci sono precedenti tra l’azzurro e l’, che si affronteranno per la prima volta sul circuito ATP. Partita ostica che nasconde qualche insidia per l’altoatesino, che se però continua ad offrire illlo di prestazione messo in mostra in terra asiatica non dovrebbe riscontrare troppi problemi. In palio un posto indi finale contro il vincente dell’intrigante Shelton-Safiullin. Jannik, nuovo n.4 del ranking ATP, sta esprimendo forse il miglior tennis della sua carriera. ...