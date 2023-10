LIVE Sinner-Baez 3-6 6-3 6-2 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’azzurro vince in rimonta una partita delicata | ora Shelton

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 La nostraditermina qui. E’ tutto per oggi da, appuntamento a domani con gli ottavi di Arnaldi e Sonego. Giorno di riposo per, che tornerà in campo martedì. Grazie mille a tutti gli amici di OA Sport per averci seguito, un saluto e un buon proseguimento di giornata! 14:48 Continua la campagna in Cina per, che si qualifica agli ottavi di finale dove troverà l’americano Ben. E’ un match che promette scintille, con lo statunitense in rapida ascesa in quella che sarà la primadi una nuova rivalità futura che potrebbe nascere. 14:46 4 palle break concesse dache salva il ...