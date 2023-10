LIVE Sinner-Baez 3-6 6-3 2-1 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | break dell’azzurro in apertura di secondo set

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Molto bene; accelerazione di dritto, rovescio lungolinea e smash vincente. 15-0 ACE centrale dell’italiano, che mostra il pugnetto ed è molto più presente in campo rispetto al primo set. 2-1! Arriva l’errore dia dare ildi vantaggio all’azzurro, che anche in questo set strappa subito il servizio al suo avversario. 15-40 Due palle! ANDIAMO JANNIK!!! Micidiale diagonale con il dritto in corsa vincente, il colpo più bello della partita. 15-30 Mette pressione fin dalla risposta l’azzurro che lavora ai fianchi il sudamericano costringendolo a sbagliare. 15-15 Martella al centroche trova gli ultimi centimetri di campo, arriva ...

SHANGHAI (CINA) - Dopo il trionfo di Pechino continua la 'campagna cinese' di Jannik, di nuovo in campo nel Masters 1000 di Shanghai . Vittorioso al debutto sullo statunitense Giron , l'altoatesino numero 4 al mondo sfida oggi (domenica 8 ottobre) l'argentino Sebastian Baez (n. ...Fresco di qualificazione alle ATP Finals di Torino,affronta per la prima volta in carriera l'argentino Sebastian Baez, n. 29 al mondo. In palio un posto negli ottavi di finale contro Shelton o Safiullin. L'incontro è in diretta su Sky Sport Uno ...

Sinner-Baez LIVE: Jannik reagisce, si va al 3° set Sky Sport

LIVE Sinner-Baez, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: si gioca ad ora di pranzo, ostacolo argentino OA Sport

Dopo aver guadagnato la certezza aritmetica della qualificazione alle Atp Finals, Jannik Sinner torna in campo nel Master 1000 di Shanghai per la sfida contro l’argentino Sebastian Baez: chi vince ...L'azzurro, numero 4 al mondo e reduce dal trionfo a Pechino, sfida l'argentino nel terzo turno del Masters 1000 cinese: la cronaca del match ...