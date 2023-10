LIVE Sinner-Baez 3-6 5-2 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’argentino serve per prolungare il secondo set

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Arriva la prima di servizio in aiuto del. 0-15 Favoloso passante in corsa con il dritto di, che poi corre verso la rete e chiude a campo aperto. 5-2 Game! Con un’altra prima sostanziosa il n.4 al mondo si porta a un turno di servizio dal set. 40-0 Lascia andare il braccio con il dritto Jannik, che tira una bomba dal centro del campo dopo che non era riuscito a chiudere il punto con l lo smash. 30-0 Errore in manovra con il dritto del n.29 al mondo. 15-0 Prima con traiettoria ad uscire per l’azzurro che portamente il punto. 4-2 Game! Arriva male su questo dritto l’italiano, che si era aperto bene il campo ma è stato ricacciato indietro dall’incrociato profondissimo del suo ...