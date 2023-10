LIVE – Reggio Emilia-Scafati 24-21 | Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilindi, sfida valida come 2^ giornata dellaA1di. La formazione di coach Priftis è stata tra le sorprese più liete della prima giornata, in cui ha battuto Brindisi con una grande prestazione. Ora, il primo impegno casalingo stagionale contro i campani, che al debutto hanno perso contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 8 ottobre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 2^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE IL ...

Emilia la festa non termina una volta varcata l'uscita del caseificio: presso l'Iren Green ... da giochi e spettacoli per i più piccoli agli sport, dai dj set alshow del comico Baz, ...... "DEDICATO A NOI" contiene "Così come sei", brano presentato in anteprimaa luglio in ... Registrato e mixato da Paolo Alberta presso Zoo Studio a Correggio (Emilia) con registrazioni e ...

Diretta Olimpia Milano-Reggio Emilia: dove vederla in tv e live ... DAZN

LIVE Reggio Calabria-Licata GoalSicilia.it

6' - Grande giocata di Zucco a metà campo, che attiva Barillà che mette in area per Coppola, anticipato da un centrale gialloblù. Reggina con il 3-4-1-2 quando ha la palla, Cham esterno a sinistra, ...Esordio casalingo, in questa terza partita della seconda giornata del campionato 23-24, per la Unahotels Reggio Emilia, reduce da un'ottima vittoria sul parquet della Happy Casa Brindisi ...