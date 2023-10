LIVE – Napoli-Olimpia Milano 51-38 | Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilindi, sfida valida come 2^ giornata dellaA1di. Ottimo avvio di stagione per i ragazzi di coach Milicic, che all’esordio hanno segnato ben 111 punti nella vittoria contro Sassari. Debutto vincente anche per i meneghini, che hanno regolato, non senza fatica, Treviso al Forum di Assago. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 8 ottobre sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 2^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE ILFARE ...