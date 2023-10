LIVE Napoli-Fiorentina | le formazioni ufficiali | Olivera e Politano dal 1' | fuori Nico Gonzalez e Biraghi C'è Nzola

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dulcis in fundo, prima della sosta per le nazionali. Dopo le partite del weekend, l'ottava giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con...

Dopo il 4 - 1 contro l'Udinese e il 4 - 0 contro il Lecce, ilpuò segnare più di tre reti in tre incontri di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nell'...- L'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida trae Fiorentina . L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è fondamentale per la zona Champions: entrambe le squadre sono a pari punti alle porte del quarto ...

18.38 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Garcia non cambia gli undici prima della sosta. Davanti a Meret la linea a quattro è formata da Di ...Serie A 2023/2024, 8a giornata. Le ultime notizie sulla partita Napoli-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.