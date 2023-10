LIVE Napoli-Fiorentina 1-3 | Nico Gonzalez la chiude!

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dulcis in fundo, prima della sosta per le nazionali. Dopo le partite del weekend, l'ottava giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con...

Al Maradona, il match valido per l'ottava giornata di Serie A tra Fiorentina e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona, Fiorentina esi affrontano nel match valido per l'ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Fiorentina 1 - 2: sintesi e moviola 1 Si parte al Maradona. 8 ...- L'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida trae Fiorentina . L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è fondamentale per la zona Champions: entrambe le squadre sono a pari punti al quarto ...

Napoli-Fiorentina 1-2 LIVE: gol di Bonaventura Sky Sport

Napoli-Fiorentina: si gioca al Maradona l’8ª giornata di Serie A, ad arbitrare il match Federico La Penna con Massimiliano Irrati al Var. 85' Colpo di testa all’indietro di Simeone: Terracciano alza ...Napoli Fiorentina - La partita di campionato dell'ottava giornata del calendario di Serie A che si giocherà col posticipo di domenica serale allo stadio Maradona. Due squadre che si sfidano in alta cl ...