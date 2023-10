LIVE Napoli-Fiorentina 1-2 | sorpasso con Bonaventura!

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dulcis in fundo, prima della sosta per le nazionali. Dopo le partite del weekend, l'ottava giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con...

- L'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida trae Fiorentina . L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è fondamentale per la zona Champions: entrambe le squadre sono a pari punti al quarto ...Non c'è dubbio per La Penna, è penalty! Osimhen se ne assume la responsabilità...prende la palla dalle mani di Zielinkli, lo batte lui! 45 l'arbitro concede 4 minuti di recupero 44abbastanza ...

Napoli Fiorentina, il risultato in diretta live della partita di Serie A Sky Sport

Il Napoli vuole continuare con questa striscia positiva di risultati in campionato. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre ...75' - Cambio viola: esce Brekalo ed entra Gonzalez per creare più apprensione nel Napoli 71' - Non passa neanche un minuto che rimedia un cartellino giallo anche ...