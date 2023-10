LIVE Napoli-Fiorentina 1-1 | Osimhen su rigore risponde a Brekalo Palo di Ikoné | Terracciano salva sul nigeriano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dulcis in fundo, prima della sosta per le nazionali. Dopo le partite del weekend, l'ottava giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con...

- L'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida trae Fiorentina . L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è fondamentale per la zona Champions: entrambe le squadre sono a pari punti al quarto ...Al Maradona, il match valido per l'ottava giornata di Serie A tra Fiorentina e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona, Fiorentina esi affrontano nel match valido per l'ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Fiorentina 1 - 1: sintesi e moviola 1 Si parte al Maradona. 8 ...

Napoli-Fiorentina 1-1 LIVE: Brekalo e poi Osimhen Sky Sport

Matteo Politano come, qualche settimana fa, Osimhen: l'attaccante del Napoli, sostituito al 56' della sfida contro la Fiorentina, non prende bene la decisione di Garcia e si infuria. Esce dall'altra ...63' - GOOOOL GOOOOL GOOOOOOOOOOOL 61' - Ancora propositiva la Fiorentina ma il lancio di Ikone per Milenkovic trova ben appostato Ostigard e Meret s'impossessa della palla ...