LIVE Napoli-Fiorentina 1-1 | Osimhen su rigore risponde a Brekalo Palo di Ikoné | Terracciano salva sul nigeriano | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 ottobre 2023) 2023-10-08 22:05:00 Fermi tutti! Dulcis in fundo, prima della sosta per le nazionali. Dopo le partite del weekend, l’ottava giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con il posticipo dello Stadio Diego Armando Maradona, il big match di lusso tra ildi Rudi Garcia e ladi Vincenzo Italiano, due squadre fin qui positive seppur con qualche scivolone: i campioni d’Italia in carica sono reduci dal ko interno in Champions contro il Real Madrid ma in campionato vogliono la terza vittoria di fila, mentre i viola non perdono da quattro partite (tre vittorie e un pari). La classifica dice 14 punti per entrambe, in piena zona Champions ma già con qualche lunghezza di distacco dalla vetta: nessuna delle due vuole dunque lasciare punti. Sfida nella sfida quella tra Victore Nico Gonzalez, fin qui 5 e 4 reti ...