LIVE – Napoli-Fiorentina 0-1 7? Brekalo | annullato il pareggio di Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tutti gli aggiornamenti in diretta per la sfida tra, posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta in Champions League, per mano del Real Madrid, è già tempo di tornare in campo per ildi Rudi Garcia, che ha così l’opportunità di voltare immediatamente pagina. Gli azzurri hanno la possibilità di tenere il passo di Milan e Juventus, vittoriose negli anticipi giocati ieri, ma soprattutto di accorciato sull’Inter fermata in casa dal Bologna sul. Battere lanon sarà comunque semplice: i viola hanno 14 punti in classifica, gli stessi del, e vogliono continuare a cullare le proprie speranze di centrare un piazzamento in zona Champions League. Rudi Garcia (Lapresse) – Spazio.itUna sfida ...