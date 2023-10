LIVE Motocross delle Nazioni 2023 in DIRETTA | Italia outsider | Francia favorita C’è Andrea Adamo

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Come vedere l’evento in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 76ma edizione del, evento di chiusura della stagione internazionale 2o23. Tutto pronto sulla pista francese di Ernée per le tre manche di gara che assegneranno l’ambito Chamberlain Trophy dopo il trionfo degli Stati Uniti in Michigan nel 2022. La selezione transalpina padrona di casa ha dettato legge ieri in qualificazione ed è probabilmente laprincipale per il successo finale con Romain Febvre, Maxime Renaux e Tom Vialle. Candidate alla vittoria anche la Spagna del fresco campione mondiale MXGP Jorge Prado (oltre all’ottimo Ruben Fernandez), l’Australia ...