LIVE Monza-Salernitana 2-0 al 45' | dominio totale dei ragazzi di Palladino

Sblocca Colpani, raddoppio di VignatoAssociazione Calcio9 13. Associazione Sportiva Roma 8 14. Hellas Verona Football Club 8 15. Genoa Cricket and Football Club 8 16. Società Sportiva Lazio 7 17. Udinese Calcio 5 18. ...

Monza-Salernitana 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Monza-Salernitana 2-0 LIVE: gol Colpani e Vignato Sky Sport

Segui lunedì dalle 21 sul canale 110 e in streaming ‘Monza una città da serie A’: in onda un'intervista in esclusiva all'ad del ...Marcatori: 8' Colpani (M), 18' Vignato (M). Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, D'Ambrosio; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Vignato ...